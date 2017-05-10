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Культура
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10 Мая 2017 19:05

NaviBand готовятся к генеральной репетиции для жюри

Ксюше уже делает мейкап украинский визажист Виктория Бессараб. В 21:00 прямое включение из МВЦ в Киеве.

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