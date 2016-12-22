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Национальный центр современных искусств приглашает на выставку художников-велосипедистов
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21 Декабря 2016 15:31

Национальный центр современных искусств приглашает на выставку художников-велосипедистов

Каждый из 30 участников проекта показывает не только свои творческие работы, но и личный двухколесный транспорт: новый, старый, модный и не очень. Так белорусские художники поддерживают здоровый образ жизни. Велопробег объединил живописцев, дизайнеров, фотографов.

На выставке, кроме живописи, графики и фото, выставляются раритетные велосипеды, интерактивные и арт-объекты на спортивную тематику.

 

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