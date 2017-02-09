Национальный стенд Беларуси на Международной книжной ярмарке стал центром притяжения литераторов и читателей

9 Февраля 2017 19:15

Национальный стенд Беларуси на Международной книжной ярмарке в Минске стал центром притяжения литераторов и читателей - и отечественных, и зарубежных. В год 500-летия белорусского книгопечатания и 135-летия со дня рождения классиков нашей литературы Янки Купалы и Якуба Коласа площадкам белорусских издательств - особое внимание. Автограф-сессии белорусских писателей, представление новоизданий, интерактив для детей и молодежи. Впервые в рамках выставки прошла серия презентаций региональных отделений Союза писателей Беларуси.

Белорусскими издательствами в прошлом году выпущено более 9,5 тысячи наименований книг тиражом около 23 миллионов экземпляров. Из них тысяча книг и брошюр на белорусском языке.