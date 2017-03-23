24 Марта 2017 07:07

Ко Дню рождения Минска - 950-летию со дня основания города - Национальный художественный музей представил выставку одного шедевра. Полотно Яна Дамеля "Моление о чаше" долгие годы было в музейных запасниках. О монументальной работе - Ольга Медведь.

Из реставрационных мастерских - на персональную выставку. Полотно почти три метра в высоту приобрели во время научной экспедиции в 80-ые. До этого времени произведение находилось в хранилищах.

Мастер религиозной живописи Ян Дамель написал главную алтарную католическую икону за год до смерти. Сюжет из Библии огромных размеров готовил специально к открытию костела Возвышения Святого Креста на Кальварийском кладбище. Там же, в крипте, и похоронен представитель виленского классицизма. "Моление о чаше" Ян Дамель признал своей лучшей работой. Для чудом сохраненной иконы в музее сделали дубовую составную раму. В целом композиция, которую монтировали фрагментарно, стала весить более 200 килограммов.

Буквально за полгода группа реставраторов Национального художественного обновила картину Яна Дамеля. Для полотна таких размеров это рекорд. Рядом с "Молением о чаше" в экспозиции можно увидеть фотоснимок иконы до восстановления. Финальные штрихи наносили за несколько дней до презентации широкой аудитории. Это можно увидеть и в выставочном пространстве. Свежий лак в своих бликах прячет еще двух героев сюжета - как полагается, апостолов либо ангелов.

Реальный размер произведения - такой, каким он был на момент создания, сейчас никто не назовет. Во время эвакуации шедевра из храма Божьего была сильно повреждено нижняя часть полотна. Возможно, именно там был автограф Яна Дамеля.