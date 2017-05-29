Национальный художественный музей Беларуси выставляет мировые шедевры из Италии

31 Мая 2017 15:31

Совместный проект приурочен к 25-летию дипломатических отношений между странами. Экспозиция организована в рамках программы в год итальянской культуры в Беларуси. Оригиналы Джерардо Доттори приехали из итальянского города Перуджи - музея "Палаццо делла Пенна".

Стефано Бьянки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси: "Это приятная возможность показать принадлежность Италии и Беларуси к общему европейскому культурному пространству. В этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами и 60-летие подписания Римского договора".

Идея выставки - диалог между представителями итальянского авангардного движения, которое распространилось в начале прошлого столетия в Восточную Европу, включая белорусских мастеров.