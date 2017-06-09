Культура
9 Июня 2017 15:37
Национальный исторический выставляет новую экспозицию
Советская символика в предметах быта и искусства. Национальный исторический выставляет новую экспозицию. Показаны документальные киноленты. Особенное место занимает техника советских времен - бобиновые магнитофоны, радиола. Вещи прошлого поколения бережно сохранялись в фондах исторического музея и мастерской Азгура.
Кроме вещей декоративно-прикладного искусства - фарфоровых сервизов и ваз, можно увидеть эскизы костюмов. Белый мундир военного дирижера Бориса Пинчука и концертное платье народной артистки Веры Полло. Выставка работает до сентября.
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