9 Июня 2017 15:37

Советская символика в предметах быта и искусства. Национальный исторический выставляет новую экспозицию. Показаны документальные киноленты. Особенное место занимает техника советских времен - бобиновые магнитофоны, радиола. Вещи прошлого поколения бережно сохранялись в фондах исторического музея и мастерской Азгура.

Кроме вещей декоративно-прикладного искусства - фарфоровых сервизов и ваз, можно увидеть эскизы костюмов. Белый мундир военного дирижера Бориса Пинчука и концертное платье народной артистки Веры Полло. Выставка работает до сентября.