Национальный исторический музей Беларуси скоро представит публике уникальный орнат

25 Января 2017 21:44

Национальный исторический музей Беларуси совсем скоро представит публике часть древнего литургического облачения католического священника. Орнат конца 18-го - начала 19-го века, состоящий из нескольких видов поясов по типу слуцкого, был в плохой сохранности. Его реставрация стала возможной благодаря гранту Президента. Больше года специалисты по миллиметру восстанавливали шелковые ткани и возобновляли утраты. Наша съемочная группа первой увидела уникальный экспонат.

Рассказывает Елена Бормотова. В фонды музея орнат попал почти десять лет назад от частного лица. Собственник приобрел католическую одежду священника в Ружанах полвека назад. Кто и где в нем служил - неизвестно. Орнат с фрагментами поясов по типу слуцких был в жутком состоянии с большими потерями по всему периметру древнего облачения. Детали с поясов в орнат использовали двумя путями - разрезали сам пояс - слуцкий или на манер слуцкого. Или, что малоизвестно, была и ткань с рисунком, аналогичным поясу. Ее также ткали на слуцкой мануфактуре перед ее закрытием. Поэтому в орнатах встречаются, кроме фрагментов поясов, еще и фрагменты ткани. На каждую потерю ткани реставратору требовались месяцы кропотливой работы. Газовая нить очень тонкая и прозрачная. Через час-другой - обязательный перерыв, ведь идет большое напряжение на глаза. Вся работа проводилась самой тонкой бисерной иглой. Каждая деталь с двойным закреплением - на напыленный клеем газ прозрачная ткань дополнительно закреплялась нитью.

В момент презентации орнат выставят на специальном треугольном планшете под углом. Однако только на несколько дней. Ведь древние тканые памятники по международным музейным стандартам можно экспонировать только в горизонтальном положении, чтобы они под собственным весом не получили повреждения.

Презентация орната станет своеобразным отчетом за Президентский грант, полученный именно на этот проект по сохранению культурного наследия. Он был рассчитан на год, однако реставрация облачения католического священника заняла больше времени. До самой работы по восстановлению была проведена и первичная работа по демонтажу, очистке всех деталей, выведению пятен. Кстати, Национальный исторический музей Беларуси и в этом году в числе тех, кто получил грант Президента. Средства в 2017 году будут направлены на масштабный межконфессиональный проект "Беларусь. Возрождение духовности", где также будет выставляться отреставрированный орнат.

Там же будут выставлены и другие орнаты из фондов учреждения. Их около десятка. Сейчас в постоянной экспозиции можно увидеть уникальный экземпляр с гербами Радзивиллов и Сапег. По одной из версий, он был подарен ксендзу во время венчания представителей двух родов.

