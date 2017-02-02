Национальной библиотеке Беларуси могут присвоить имя Франциска Скорины

2 Февраля 2017 19:15

Об этом заявил министр культуры Борис Светлов на первом заседании организационного комитета по подготовке к празднованию 500-летия белорусского книгопечатания.

Вниманию всех участников представили стилизованную эмблему 500-летия. А также факсимильное издание книжного наследия Скорины в 20 томах. Полное состоит из 21-й книги. Презентация цикла, а также передача книг в дар зарубежным библиотекам, по плану оргкомитета, должны завершиться до конца 2017-го.

В этом году по всей стране запланированы тематические мероприятия: историческим центром празднований станет Полоцк, где в сентябре пройдут Дни белорусской письменности.