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Национальной библиотеке Беларуси могут присвоить имя Франциска Скорины
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2 Февраля 2017 19:15

Национальной библиотеке Беларуси могут присвоить имя Франциска Скорины

Об этом заявил министр культуры Борис Светлов на первом заседании организационного комитета по подготовке к празднованию 500-летия белорусского книгопечатания.

Вниманию всех участников представили стилизованную эмблему 500-летия. А также факсимильное издание книжного наследия Скорины в 20 томах. Полное состоит из 21-й книги. Презентация цикла, а также передача книг в дар зарубежным библиотекам, по плану оргкомитета, должны завершиться до конца 2017-го.

В этом году по всей стране запланированы тематические мероприятия: историческим центром празднований станет Полоцк, где в сентябре пройдут Дни белорусской письменности.

  

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