Народный художник Беларуси Иван Миско сегодня отмечает юбилей

22 Февраля 2017 07:15

Сегодня свой юбилей отмечает народный художник Беларуси, обладатель ордена Франциска Скорины и Юрия Гагарина Иван Миско. Скульптору - 85! Космическая награда не случайна: через его руки прошли все завоеватели Вселенной, сам же мастер - почетный гость Звездного городка. Там у Ивана Миско всегда есть рабочий станок и материалы для лепки.

Мастерская, она же и музей Ивана Миско находится в самом центре Верхнего города, за Архикафедральным собором. Несмотря на свои восемьдесят пять, каждый день с семи утра монументалист приходит в свой космос. Из этого арт-пространства скульптуры известных космонавтов разлетаются по всему миру.

История этой мастерской начиналась с голых стен и первого натурщика, командира экипажей "Союз" Петра Климука. Но заболел завоеванием Вселенной Миско тогда же, когда и весь мир. В шестидесятые его космическим дебютом стал Юрий Гагарин. Начал лепить под звуки траурной музыки, когда не стало первого космонавта. Портрет из гипса едва не погиб в огне. Посмотреть на спасенный и отреставрированный бюст в мастерскую пригласили мать космонавта Анну Тимофеевну. Позже из рук Ивана Миско выйдет целый надгробный мемориал семье Гагариных.

Иван Миско, как и герои его статуй, сам мечтал про невесомость и даже проходил испытания на трех центрифугах, в каких обычно тренируются космонавты. Но здоровье космическим не оказалось. Перед юбилеем к скульптору в мастерскую прилетели пожелания с орбиты. Наш соотечественник, Герой России, командир экипажа "Союз МС-03" Олег Новицкий поздравил автора, который увековечил его в скульптурах.

Про количество звездных гостей говорят и списанные автографами двери и зеркало в мастерской. Но на этом монументалист не собирается останавливаться. Теперь в работе Ивана Миско скульптуры, барельеф и медали экипажа Новицкого. А в День космонавтики мастера ждет полет на авторскую выставку.