Народный артист Беларуси Леонид Захлевный сегодня отмечает 70-летие

16 Января 2017 07:16

Композитор, лауреат госпремии, бессменный руководитель заслуженного коллектива Белтелерадиокомпании "Бяседа". А мало кто знает, что Захлевный имеет композиторское академическое образование. Он - ученик великих Богатырева, Оловникова и Глебова. Захлевный известен как автор симфонической, камерной и хоровой музыки. Но в первую очередь, маэстро знают по его эстрадным и инструментальным композициям. Песни на музыку Захлевного - сегодня в репертуаре "Бяседы", "Сябров" и многих сольных эстрадных исполнителей.

27 января в Концертном зале "Минск" прозвучат шлягеры коллектива и новые песни.