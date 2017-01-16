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Народный артист Беларуси Леонид Захлевный сегодня отмечает 70-летие
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16 Января 2017 07:16

Народный артист Беларуси Леонид Захлевный сегодня отмечает 70-летие

Композитор, лауреат госпремии, бессменный руководитель заслуженного коллектива Белтелерадиокомпании  "Бяседа". А мало кто знает, что Захлевный имеет композиторское академическое образование. Он - ученик великих Богатырева, Оловникова и Глебова. Захлевный известен как  автор симфонической, камерной и хоровой музыки. Но в первую очередь, маэстро знают по его эстрадным и инструментальным композициям. Песни на музыку Захлевного -  сегодня в репертуаре "Бяседы", "Сябров" и многих сольных эстрадных исполнителей.

27 января в Концертном зале "Минск" прозвучат шлягеры коллектива и новые песни.

 

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