Народной артистке Беларуси Людмиле Ефимовой - 80

20 Марта 2017 09:05

Вот уже более полувека жесту ее изящных рук подчиняются большие профессиональные коллективы. Обладательница одной из редких женских профессий, музыкант, вдохнувший новую жизнь в национальный культурный бренд - Государственную академическую хоровую капеллу имени Григория Ширмы, народная артистка Беларуси Людмила Ефимова - юбиляр. Обладательницу ордена Франциска Скорины, любимую коллегу и руководителя сегодня будут чествовать в ее втором доме - Белорусской государственной филармонии.

Рассказывает Наталья Бардиловская.

Репертуарная основа здесь - белорусская народная песня, произведения современных соотечественников, шедевры мировой хоровой музыки и духовные песнопения.

Капеллу имени Ширмы в последнее время называют не хоровой, а оперной! Все 80 артистов коллектива могут петь оперный репертуар. Верди, Пучини, Моцарт… Такая творческая "переквалификация" хоровиков связана с Вагнеровским фестивалем в Австрии. Более 10 лет белорусы - желанные гости на международном форуме.

Теперь за год они умудряются одолеть около семи полных оперных партитур. И это, когда многие плановые гастроли, участие в главных культурных мероприятиях страны, столичные концерты и программы никто не отменял.

Певицы обучаются у нее еще и женственности, прекрасной внешней форме. Певцы улавливают каждый жест ее рук, поставленных санкт-петербургской консерваторской школой. Впрочем, Ефимова - знаменитый коллекционер ручных браслетов и часов. Самые любимые - из Испании - вот уже четверть столетия неизменно на ее запястье, никогда не останавливаются.