Накануне на 87-м году ушел из жизни старейший художник Беларуси Май Данциг

27 Марта 2017 21:20

Соболезнование родным и близким народного художника направил Глава государства Александр Лукашенко. Имя Данцига - в сотне лучших мастеров советской эпохи. Он выпускник первого набора Минского художественного училища имени Глебова. Затем Московский художественный институт имени Сурикова. После возвращения несколько десятилетий Май Данциг преподавал в сегодняшней Академии искусств. Среди его учеников - сотни живописцев, создающих современное искусство как у нас в стране, так и за рубежом. Работы Данцига хранятся в музейных собраниях многих стран. О мастере - Елена Бормотова.

Личное дело профессора Данцига под № 62. Хранится в Академии искусств. Документ на 242 листах до этого времени не попадал на глаза посторонним людям. Эксклюзивные кадры. Пожелтевшие листы бумаги 50-х, где рукой молодого художника написаны автобиография и заявление на работу в Белорусский театрально-художественный институт. Единственное место работы Данцига.

Михаил Борозна, ректор Белорусской государственной академии искусств: "Удивительные черты характера и биографии. Ведь он в 52-м году поступил в Московский суриковский институт. В 58-м году закончил с отличием, таких в те годы было не так много. Приезжает в Минск по приглашению Виталия Константиновича Цвирко и до 11 года он бессменно работал у нас в Академии".

Данциг - выпускник первого набора нашего художественного училища. После окончания едет поступать в Москву. С конкурсом в 70 человек на место становится студентом художественного института имени Сурикова. С красным дипломом художник возвращается на родину.

Среди первых учеников Данцига - старше его люди или ровесники. Щемелев, Поплавский, Сумаров. Более чем за полстолетия преподавательской деятельности Данциг выпустил сотни живописцев. Задорин, Бархатков, Заслонов. Последние дипломы у Данцига защищали всего шесть лет назад.

Шестидесятник, любитель больших форм. Его монументальные полотна в несколько раз выше его роста. Он пишет как Репин - кистью на длинной палке. Минчанин в третьем поколении, Данциг создал десятки посвящений городу. Хрестоматийные полотна столицы составляют золотой фонд национального искусства. За мольбертом он работал до последнего. Прощание с Маем Данцигом начнется завтра в 11:00 в Доме офицеров. Похоронят народного художника на Восточном кладбище Минска.