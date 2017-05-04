Культура
5 Мая 2017 19:11
На выставке СМИ наградили лучших исполнителей проекта "Слаўся, зямлі нашай светлае імя!"
На выставке СМИ наградили лучших исполнителей музыкально-патриотического проекта "Слаўся, зямлі нашай светлае імя!". Такой конкурс на исполнение Государственного гимна Беларуси организовали сотрудники Первого национального канала Белорусского радио. Для участия в проекте было принято 53 заявки от профессиональных и любительских музыкальных коллективов всех областей страны - всего около 1 700 человек. Лучшие получили памятные дипломы.
Кульминацией музыкально-патриотического проекта станет 14 мая. В День Государственного герба и Государственного флага Беларуси финалисты на одноименной площади хором исполнят гимн нашей страны.
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