На кинофестивале "Северное сияние" покажут 14 лент

21 Апреля 2017 15:33

На кинофестивале "Северное сияние" в столичном кинотеатре "Мир" покажут 14 лент.

Впервые представят фильмы из Литвы, Латвии и Эстонии. Кроме показов в рамках фестиваля, пройдет много дополнительных мероприятий: мастер-классы кинокритиков и даже дизайнеров. Накануне стартовали показы представителей Литвы и Латвии.

Слоган нынешнего фестиваля - "Вселенная внутри". Киноленты разных форматов будут параллельно показывать и в Витебске до 25 апреля.