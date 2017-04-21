Культура
21 Апреля 2017 15:33
На кинофестивале "Северное сияние" покажут 14 лент
На кинофестивале "Северное сияние" в столичном кинотеатре "Мир" покажут 14 лент.
Впервые представят фильмы из Литвы, Латвии и Эстонии. Кроме показов в рамках фестиваля, пройдет много дополнительных мероприятий: мастер-классы кинокритиков и даже дизайнеров. Накануне стартовали показы представителей Литвы и Латвии.
Слоган нынешнего фестиваля - "Вселенная внутри". Киноленты разных форматов будут параллельно показывать и в Витебске до 25 апреля.
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