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На филологическом факультете БГУ прошел Рождественский бал
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20 Декабря 2016 15:35

На филологическом факультете БГУ прошел Рождественский бал

Вальс и полонез в современной интерпретации - 150 молодых пар объединил шестой Рождественский бал. Благотворительный вечер проводил филологический факультет БГУ. Дресс-код здесь обязателен, а потому кавалеры в смокингах, а девушки в вечерних платьях. Кроме двух отделений танцевальной программы, выбрали  короля и  королеву бала, разыгрывали лотерею и проводили настоящий аукцион,  где представили хендмейд-украшения столичных мастеров. Все полученные средства направят на поддержку воспитанников Осиповичской школы-интерната.
Сейчас сезон благотворительных балов в самом разгаре! Танцевальные вечера по традиции объединяют талантливую молодежь столицы и области.

 

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