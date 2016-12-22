На филологическом факультете БГУ прошел Рождественский бал

20 Декабря 2016 15:35

Вальс и полонез в современной интерпретации - 150 молодых пар объединил шестой Рождественский бал. Благотворительный вечер проводил филологический факультет БГУ. Дресс-код здесь обязателен, а потому кавалеры в смокингах, а девушки в вечерних платьях. Кроме двух отделений танцевальной программы, выбрали короля и королеву бала, разыгрывали лотерею и проводили настоящий аукцион, где представили хендмейд-украшения столичных мастеров. Все полученные средства направят на поддержку воспитанников Осиповичской школы-интерната.

Сейчас сезон благотворительных балов в самом разгаре! Танцевальные вечера по традиции объединяют талантливую молодежь столицы и области.