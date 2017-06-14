На 89-м году жизни ушел из жизни народный артист СССР Алексей Баталов

15 Июня 2017 12:18

Трагическая новость пришла сегодня из Москвы. На 89-м году жизни умер народный артист СССР Алексей Баталов. Актер ушел из жизни в одной из московских больниц, где он находился последние пять месяцев после травмы ноги. Выдающийся актер и режиссер театра и кино Алексей Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире. В 50-м окончил Школу-студию МХАТ имени Немировича-Данченко. Работал во МХАТ им. Горького. И, конечно, выдающиеся роли в кино: "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дорогой мой человек" и оскароносный фильм "Москва слезам не верит".

Даже в преклонном возрасте Алексей Баталов преподавал. К своей работе он всегда относился очень требовательно и был твердо убежден, что актер должен играть героев, которые способны учить и совершенствовать общество.