2 Апреля 2017 21:10

Накануне не стало поэта, которого любой из современников, а особенно люди советской эпохи безоговорочно назвали бы великим, "последним из могикан". На 85 году жизни ушел из жизни Евгений Евтушенко. Соболезнование в связи со смертью Евтушенко направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Поэт-шестидесятник, один из представителей творческой советской оттепели, который в 60-70 вместе с именитыми коллегами (Беллой Ахмадулиной, Булатом Окуджавой) создал настоящий бум на поэзию. В бывшем СССР стихи тогда собирали стадионы - не меньше чем концерты шоу-звезд в наше время. Поэт, не понаслышке знавший, что такое война, огромную часть своего творчества посвятил трагической и одновременно героической судьбе своего народа. Сотни его стихов легли на музыку и стали настоящими шлягерами в исполнении Анны Герман, Муслима Магомаева, Валентины Толкуновой.

Многогранный талант Евтушенко, выпускника Московского литературного института имени Горького, распростерся и на прозу. Евгений Александрович был известен как сценарист, актер, режиссер-документалист. "Поэт в России больше чем поэт" - свою собственную цитату Евтушенко воплотил в жизнь. Человек активной гражданской позиции, он всегда был в гуще общественных событий, предпочитал общаться с людьми лично.

Евтушенко неоднократно бывал в Беларуси. Поэт немножко наш земляк (его дедушка - уроженец деревни Хомичи Гомельской области Ермолай Наумович Евтушенко, трижды Георгиевский кавалер). Два года назад Евгений Александрович посетил Минск, где встречался со студентами Белорусской государственной академии искусств, посетил картинную галерею Михаила Савицкого и провел творческий вечер в Белгосфилармонии. 5 мая 2015 года легендарный поэт встретился и с Главой государства Александром Лукашенко. Президент Беларуси и известный литератор обсудили состояние современной литературы, а также некоторые события, происходящие во всем мире, в том числе на постсоветском пространстве.

Евгений Евтушенко скончался вчера в США, куда переехал с семьей в 1991 году. Похоронен поэт будет на родине, в Москве. Местом его упокоения станет Переделкино, рядом с могилой Бориса Пастернака.