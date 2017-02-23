23 Февраля 2017 21:01

Печальная весть накануне пришла из Москвы. На 79-м году ушел из жизни актер театра и кино Алексей Петренко. Глубокие соболезнования родным и близким выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Народный артист РСФСР за свою карьеру успел сняться почти в 80 картинах. Он тот самый Карл I из "Мушкетеров", Распутин из фильма "Агония", дедушка из душещипательной ленты "Похороните меня за плинтусом". Творчество мастера неразрывно связано и с нашей страной. Алексей Васильевич являлся почетным гостем Минского международного кинофестиваля "Лістапад", а также много снимался у легенды отечественного кинематографа - режиссера Михаила Пташука. Каким запомнили выдающегося артиста и человека коллеги, журналисты и зрители - репортаж Инны Пилевич.

Дебютировать в белорусском кинематографе его подкупила путевка в санаторий. Московского актера Алексея Петренко долгое время уговаривал приехать в Минск и сняться в своей картине легенда отечественного кино Михаил Пташук. Но артисту нездоровилось. Поэтому режиссер сделал заманчивое предложение - пообещал совместить работу с отдыхом в здравнице.

Петренко - актер первого плана в трех картинах Пташука. Наш режиссер доверял московскому артисту глубокие драматические образы. Среди них - двойник Сталина в смелой картине "Кооператив "Политбюро", которая создавалась в лихие 90-е с целью переосмыслить советское прошлое.

Не менее ярким стал и образ генерал-лейтенанта Егорова в ленте "В августе 44-го". Партнерами Петренко по военной драме стали звезды белорусского и российского кино.

Выходец из крестьянской семьи из села Чемер Черниговской области Украины. Выпускник Харьковского театрального института начинал с малых ролей в Запорожье. И только спустя долгие годы работы над собой был замечен ведущими театрами России - на Малой Бронной, МХАТом, Школой современной пьесы. Своим Алексея Петренко считали и в Беларуси. Не один сезон был почетным гостем Минского международного кинофестиваля "Лістапад", со сцены которого искренне признавался нашей стране в любви.

Звезда блокбастеров СССР - таким его знали за рубежом и приглашали к сотрудничеству. Алексей Петренко был востребован и в американской киностудии. Статный, высокий, мужественный, глубокий, его бесконечно приглашали играть персонажей различных военных чинов. Виртуозно воплощал исторических персоналий. Конан Дойль, Распутин, Карл Первый, Петр Первый - это все он.

Не покидал любимую профессию, несмотря на болезни. Одна из последних работ - озвучивание кукольного мультфильма "Гофманиада". Народного артиста не стало накануне. Финальные титры в личном кино Алексея Петренко были поставлены на 79-м году жизни.