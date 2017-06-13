Музейный заповедник "Смольня" отметил полувековой юбилей

14 Июня 2017 09:11

Усадьбу семьи Мицкевичей - место, где Якуб Колас создавал литературные декорации и писал образы главных героев, - называют не иначе как деревенским кабинетом Песняра. Подробнее - Нина Можейко.

"Колас и его сермяжная правда крестьянской души". Слова поэта Ковалева когда-то стали характеристикой белорусского классика. Хрестоматийные строки про родны кут здесь, на Столбцовщине, раскрываются во всей палитре. Усадьба в Смольне - первое личное имущество Мицкевичей.

Зинаида Комаровская, директор Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа: "Это их первая собственность, это собственный дом. Если дом в Акинчицах или в Альбуте - это были служебные дома, то именно это их дом. Здесь в основном те вещи, которыми и дядя Антось пользовался, вещи матери Якуба Коласа".

Впервые Колас приехал в Смольню в 1911. После ареста. Потом бывал здесь изредка - учительствовал на Полесье. Здесь жили мать с сестрами и братьями и тот самый дядя Антось из "Новой земли". Деревянный дом и сегодня разделен на две половины. А тогда в нежилой Колас работал до самого утра. Вот такой крестьянский кабинет.

Про "Коласаву хату" упоминает даже Янка Купала. Друг и соратник, также классик впервые приехал сюда летом 1912 года. Когда обоим авторам было по 30. Вместе с Коласам сидели под этими липами. Садил сам Колас. К ним в Смольне уважение особенное.

Купала пешком шел из Столбцов в Смольню, чтобы встретиться с человеком, которого никогда не видел лично. К Коласу в Смольню съезжались яркие деятели той эпохи. Сам же классик побывал здесь последний раз в 56-м году. Попрощался. А через год здесь появилось двухэтажное здание из кирпича. Еще через 10 Смольню сделали музеем.

Валентина Ивановская, заместитель председателя Общества белорусской культуры "Спадчына" (Литва): "Для нас, белорусов, которые живут в Друскениках, наше общество называется "Спадчына", потому что первая песня, которую исполняли в нашем ансамбле, была именно на слова Якуба Коласа".

На коласовские места приезжали туристы из Эфиопии и Аргентины. В юбилейный год классика такое культурное паломничество не нонсенс. Делегации, цветы… А бронзовый Колас словно напоминает, что главный памятник тот, который в книгах.