Культура
20 Мая 2017 09:20
Музеи Минска сегодня присоединятся к мировой акции "Ночь музеев - 2017"
По всей республике они будут работать в нестандартном режиме и оставят открытыми свои двери до утра. Только в Минске к акции присоединятся около 20 музеев. И каждый из них предлагает свою программу. Национальный художественный лидирует по посещаемости в музейную ночь. Оценить произведения искусства посетители смогут под музыкальное сопровождение скрипки, флейты, виолончели.
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