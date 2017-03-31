Мировые музыкальные хиты звучали накануне со сцены Белгосфилармонии

1 Апреля 2017 09:19

Обладательница Специального приза имени Мулявина на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" Марина Василевская дала сольный концерт. В репертуар программы вошли всемирно известные треки таких артистов, как Тина Тернер, Deep Purple , АС\ДС, Европа и многие другие. Всего более двух десятков композиций. Поддержать Марину Василевскую пришли ее коллеги - Национальный оркестр Беларуси имени Жиновича, солисты оркестра и рок-группа "Денвер".

На сцене живое исполнение. Концертная площадка Белгосфилармонии выбрана не случайно. Марина Василевская является солисткой Национального оркестра Беларуси имени Жиновича.