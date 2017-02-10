Мировое литературное сообщество вспоминает великого поэта Александра Сергеевича Пушкина

10 Февраля 2017 21:15

Сегодня исполняется 180 лет со дня смерти гения, который буквально перевернул мир литературы. В преддверии годовщины наша съемочная группа разыскала потомка Пушкина в Беларуси и узнала, передается ли поэтический талант до седьмого колена.

Рассказывает Александра Драгун: Два года назад для Кристины Прусс ее давнишний знакомый открылся с новой стороны. Тогда она и подумать не могла, что простой парень Никита Вещагин станет объектом ее научной работы, о которой будут говорить не только в родной Марьиной Горке, но и за пределами Беларуси.

Воронцовы-Вельяминовы - белорусские потомки русского поэта. В Бобруйском районе, недалеко от деревни Телуши, располагалось их родовое имение. По официальной версии, на территории нашей страны следы внуков и правнуков Александра Сергеевича пропали еще в 1930-м.

Три года научный тандем из двух учениц и педагога работали над темой "Пушкин и Беларусь". Правда, в начале пути и не думали, что найдут и встретятся с родственниками великого поэта. Но все изменилось после урока, к слову, в этом кабинете. Оказалось, ходить далеко не надо. В Марьиной Горке живет единственный родственник с белорусскими корнями Александра Сергеевича. Это подтверждает и статья в книге "Пушкин в Архангельске".

Опираясь на архивы, раритетные документы и научные статьи, школьницы составили фамильное древо белорусской ветви Пушкинского родовода, которое насчитывает почти 100 человек. Мама Никиты Вещагина Елена после школы уехала в Архангельск, где и встретила своего будущего мужа из рода Пушкина.

Теперь белорусская нить Пушкинского родовода уходит в Новополоцк. Сейчас там на первом курсе политехнического колледжа учится единственный в нашей стране потомок поэта. Хоть и фамилия у Никиты не Пушкин, а Вещагин, сходство с русским поэтом замечают не только поклонники Александра Сергеевича.

Никита о славе поэта и не мечтает. Говорит, следует наставлению своего великого предка, который завещал потомкам не писать стихов. Правда, блокнот для вдохновения у него всегда под рукой.