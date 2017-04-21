Мировая премьера в Минске

24 Апреля 2017 21:16

Большой театр Беларуси ставит балет "Орр и Ора". Над спектаклем работает белорусско-российская команда. Сейчас идут активные репетиции, пошив костюмов и создаются декорации. За процессом подготовки нового балета наблюдала

Чтобы на сцене Большого театра зажигались звезды, в декорационных цехах летят искры и осколки. Сварщики и слесари изготавливают из металла масштабную декорацию. Вот эти брутальные куски железа вскоре превратятся в гигантскую кровать для нового спектакля "Орр и Ора". Для удобства передвижения конструкцию весом в 500 килограммов оборудуют колесами.

Михаил Беркович, начальник участка Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси: "Кровать будет представлять собой круг диаметром в 4,5 метра, состоящий из двух частей — инь и янь. Главное - безопасность артистов, чтобы декорации не ломались, артистам было удобно на них работать".

Пока без художественного оформления в репетиционном зале постановщик Александра Тихомирова вместе с артистами с нуля создает хореографическую партитуру.

Идея поставить новый балет пришла из Петербурга. Балетмейстеру представили музыку композитора Михаила Крылова, написанную на либретто белорусского бизнесмена и мецената Вячеслава Заренкова. Мировую премьеру решили дать в Минске, хотя на балет претендовал сам Эйфман.

В основе сюжета - история, основанная на реальных событиях. Орр и Ора – это пара орлов, которые смогли помочь двум влюбленным людям преодолеть невзгоды и вновь обрести счастье. По легенде, либреттист наблюдал эту историю на Кипре.

Символично, что именно в Ларнака год назад и состоялась оркестровая премьера балета "Орр и Ора".

Образы птиц уже воплощают с помощью тканей в пошивочных цехах Большого театра. До конца весны мастерам нужно успеть создать 168 костюмов. Кстати, приходится использовать совершенно небалетную ткань — кожу и лакэ. Черный цвет на контрасте с красным для атмосферы ночного клуба на сцене.

Премьера под занавес. Спектакль "Орр и Ора" завершит 84-й сезон Большого театра Беларуси. Показ нового балета в двух актах заявлен на 28 июня.