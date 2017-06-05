Минский архитектор Игорь Есьман в свои 85 продолжает мастерить

6 Июня 2017 15:24

Его масштабные проекты украшают улицы города, а миниатюры - постоянные экспонаты столичных галерей. Минский архитектор Игорь Есьман и сегодня продолжает активную творческую деятельность. Его работы минчане наблюдают ежедневно: дизайн станций метро, гостиниц, университетов. С архитектором познакомилась Юлия Токарь.

Максим Богданович, Янка Купала, Якуб Колас. Такие сквозные портреты на въезде в столицу смогут превратить шоссе в галерею знаменитостей. Над особенными арт-объектами высотой в пятнадцать метров работает минский архитектор Игорь Есьман. По его мнению, такие образы удачно впишутся в стилистику города.

Эффект прозрачных образов напоминает принцип кинескопа, именно по нему автор и разработал портреты. Кабинет мастера вообще напоминает экспозиционный зал. Посреди комнаты возвышается ажурная Эйфелева башня. Точная мини-копия произведения Гюстава Эйфеля. И если в реальности парижскую достопримечательность строили два года, Игорь Есьман справился за три с половиной месяца. Здесь и миниатюрные предметы быта. Мельница, ткацкий станок - и это не бутафория, на ручном станке мастер соткал небольшенькое полотно.

По проектам Игоря Есьмана возведены десятки зданий столицы. Кроме того, он является автором дизайна станции метро "Пушкинская", гостиницы "Орбита", лингвистического университета и корпуса политехнического института.

Корабль или авиалайнер вдоль проспекта Независимости знает каждый минчанин. Корпус БНТУ - визитная карточка архитектора. Впервые железобетонные блоки и простые конструкции воплотили сложную футуристическую композицию. Сам же автор признается: ни к каким сходствам не стремился, только хотел, чтобы фасад был таким выделяющимся.

Архитектор, дизайнер и изобретатель Игорь Есьман в свои 85 продолжает мастерить. Увлекается резьбой, разрабатывает дизайн марок, изготавливает предметы быта в мелких деталях. Его масштабные проекты украшают улицы города, а миниатюры, созданные на сочетании науки, искусства и техники, - постоянные экспонаты столичных галерей.