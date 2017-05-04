Минск встречает пятый форум уличных театров

4 Мая 2017 15:34

В этом году больше актеров - ждем 30 коллективов из Беларуси, Италии, Франции. Артисты представят разные жанры - и драму, и комедию. Впервые под открытым небом пройдет цирковое шоу. Сейчас в режиме нон-стоп идет подготовка.

Какими трюками и постановками будут удивлять зрителей - расскажет Юлия Токарь. Метлы, пылесосы и швабры в эти дни главные инструменты театралов-любителей. Они готовят перфоманс "Чистый город". Пока старательно наводят порядок в творческой студии, а в воскресенье - на улице. Здесь бухгалтеры, преподаватели иностранного языка, программисты. Для Игоря Кривоноса это первая постановка и сразу главная роль.

Артисты готовятся к пятому форуму уличных театров. В этом году больше актеров, жанров и перфомансов. Итальянская клоунада, польский драмтеатр, немецкие ходулисты и впервые, пожалуй, самый зрелищный вид искусства - белорусское цирковое шоу.

Цирк выходит на улицу, вместо традиционного купола - открытое небо. Поэтому и номера соответствующие - жонглеры-антиподисты, акробаты, гимнасты представят полсотни номеров самых разных жанров. А это почти 70 артистов.

Их ловкость, отточенные движения и смелые трюки придают цирку сказочную зрелищность. Это соответственно требует тренировок.

Синтез классического танца, свободной пластики и импровизации - это театр танца "Альтана". Даже камерный спектакль Достоевского через хореографию они приспособили к городским улицам.

7 и 8 мая Верхний город станет центром уличного искусства. На трех площадках - у ратуши, в Каретном дворике и на арт-террасе - в режиме нон-стоп представления и легенды, невероятный вертеп, карнавальное шествие. Во время пятого форума уличных театров свое творчество представят 30 коллективов из Беларуси, Польши, Германии, Италии и Франции.