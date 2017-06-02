2 Июня 2017 15:25

Современное искусство через авангард. Минск принял международный творческий проект. Artemp - это объединение музыки, хореографии, живописи и графики. Интерактивный перформанс не ограничился одним направлением современного искусства. Видео сопровождала флейта, а живые звуки артисты балета воплощали в пластические движения. С площадки в сложной технике звучали мелодии белорусских, французских, американских и немецких композиторов.

В течение года в Минске пройдут мастер-классы, лекции, презентации по современному искусству. Они и дадут своеобразный старт масштабному фестивалю, в который столица погрузится следующей весной.