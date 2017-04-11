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Минск накануне принял Дни Будапешта
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12 Апреля 2017 09:12

Минск накануне принял Дни Будапешта

Национальные венгерские песни в современной аранжировке. Минск накануне принял Дни Будапешта. Известный коллектив "Гобэ" впервые выступил в нашей стране. Исполнители создали фольклорный поп-микс. Музыканты для колоритного звучания используют духовые инструменты и старинные цитры - это знаменитые венгерские цимбалы.

Дипломатическим отношением Беларуси и Венгрии в этом году исполняется четверть века.

  

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