12 Апреля 2017 09:12

Национальные венгерские песни в современной аранжировке. Минск накануне принял Дни Будапешта. Известный коллектив "Гобэ" впервые выступил в нашей стране. Исполнители создали фольклорный поп-микс. Музыканты для колоритного звучания используют духовые инструменты и старинные цитры - это знаменитые венгерские цимбалы.

Дипломатическим отношением Беларуси и Венгрии в этом году исполняется четверть века.