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Министр культуры поздравил Михаила Финберга с 70-летием
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21 Февраля 2017 15:21

Министр культуры поздравил Михаила Финберга с 70-летием

Народному артисту Беларуси Михаилу Финбергу сегодня 70. Свой юбилей маэстро отметил на рабочем месте. Ежедневно заслуженный коллектив репетирует на новой площадке по адресу улица Макаенка, 7. И даже праздник не стал исключением. День рождения руководителя и дирижера заслуженного коллектива совпал с 30-летием Национального академического концертного оркестра. По инициативе Михаила Финберга оркестр объездил большинство областных и районных центров страны. Поздравление юбиляру передал и Глава государства. Приветственные слова зачитал министр культуры.

Борис Светлов, Министр культуры Беларуси: "Уже давно, почти что с самого начала, а это было 30 лет назад, этот оркестр называют оркестром Финберга. Это главная награда этому человеку и оркестру".

Под руководством Михаила Финберга работают более двух сотен музыкантов. Нынешний состав оркестра считается вторым. Сейчас заслуженный коллектив со статусом "национальный" готовится к серии мартовских концертов в Белгосфилармонии.

  

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