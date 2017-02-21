Министр культуры поздравил Михаила Финберга с 70-летием

21 Февраля 2017 15:21

Народному артисту Беларуси Михаилу Финбергу сегодня 70. Свой юбилей маэстро отметил на рабочем месте. Ежедневно заслуженный коллектив репетирует на новой площадке по адресу улица Макаенка, 7. И даже праздник не стал исключением. День рождения руководителя и дирижера заслуженного коллектива совпал с 30-летием Национального академического концертного оркестра. По инициативе Михаила Финберга оркестр объездил большинство областных и районных центров страны. Поздравление юбиляру передал и Глава государства. Приветственные слова зачитал министр культуры.

Борис Светлов, Министр культуры Беларуси: "Уже давно, почти что с самого начала, а это было 30 лет назад, этот оркестр называют оркестром Финберга. Это главная награда этому человеку и оркестру".

Под руководством Михаила Финберга работают более двух сотен музыкантов. Нынешний состав оркестра считается вторым. Сейчас заслуженный коллектив со статусом "национальный" готовится к серии мартовских концертов в Белгосфилармонии.