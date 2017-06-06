Меньше месяца остается до открытия "Славянского базара в Витебске"

7 Июня 2017 15:19

В этом году появились нововведения в детском конкурсе исполнителей.

Вокальное состязание пройдет до официального старта фестиваля, а имена обладателей Гран-при прозвучат на торжественной церемонии открытия. Лейтмотивом 26-го форума станет 130-летие со дня рождения выдающегося белорусского художника Марка Шагала. Сольные концерты начнутся за несколько дней до фестиваля и продолжатся несколькими днями после. В программе 18 вокальных проектов на площадке Витебского амфитеатра. В рамках Дня Союзного государства свой творческий вечер отметит ансамбль "Сябры" и народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко. Будет представлено несколько премьерных композиций, а прозвучит ли хит "Шуміце бярозы", а также некоторые известные песни из репертуара Ядвиги Поплавской, пока неизвестно. Автор музыки, композитор, народный артист Беларуси Эдуард Ханок запретил использование своих сочинений в исполнении этих артистов. Нам удалось записать эксклюзивные комментарии об этом.

Завершился прием заявок на участие в конкурсе молодых исполнителей. По одному представителю от двадцати одной страны в первых числах июля прибудут в столицу для репетиций с национальным оркестром под управлением Михаила Финберга.