27 Февраля 2017 19:12

Экскурсию проводит князь. Сегодня наследник магнатского рода Матей Радзивилл выступил гидом по собственной коллекции.

Уникальное собрание состоит из портретов, медалей, художественных тканей и других предметов, связанных с судьбами известных исторических персоналий. Всего 99 экспонатов из частной коллекции. Они были привезены из Польши и сейчас представлены в Национальном художественном музее Беларуси. Из государственных фондов презентованы портреты князей Радзивиллов, которые до 1939 года находились в Несвижском замке. Сам наследник рода некоронованных королей Великого княжества Литовского прибыл в Минск накануне. Матей Радзивилл рассказал посетителям музея о семейных историях, связанных с каждым экспонатом.

Какой подарок Матей Радзивилл сделал Национальному художественному музею Беларуси? Об этом сегодня вечером в программе "Панорама".