Масштабная выставка из собраний отечественных коллекционеров

26 Декабря 2016 21:32

В Национальном художественном музее Беларуси впервые представили масштабную выставку из собраний отечественных коллекционеров. Причем работы только двух авторов - Севрука и Сергиевича. Долгое время эти имена оставались в тени знаменитых коллег и только совсем недавно попали в плеяду классиков национального белорусского искусства. Елена Бормотова об именах, создававших историю белорусской живописи.

Галерея Национального художественного отдана двум творцам - мастерам Западной Беларуси. Имена Севрука и Сергиевича в советское время оставались вне публичности и популярности. Их редко приглашали на выставки, о них не писали научных работ, не посвящали книг. Выпускники Виленской, как считали, несоветской школы. И до 1939 года жили на территории Западной Беларуси.

Севрук вообще находился на оккупированной территории и почти всю жизнь прожил в Несвиже. Обычный учитель рисования. Кстати, ученик народного Льва Гумилевского. Почти все наследие сегодня - фонды Несвижского краеведческого музея. Их там более тысячи.

Почти две сотни картин, которые мало известны и историкам живописи, и искусствоведам. Десятилетиями они хранились в семейных коллекциях. Их видели только единицы любителей живописи. Специально для выставки в Национальном художественном музее сразу 17 белорусских коллекционеров передали свою живописную собственность для экспонирования.

Наравне с завершенными работами выставлены зарисовки и эскизы - так называемая кухня художника. Многие из представленных полотен белорусская интеллигенция приобретала еще в советское время.

А вот Сергиевич всю жизнь прожил в Вильно, хотя и родился на территории Беларуси, на Витебщине. В Минск наведывался несколько раз. Поэтому и наследие осталось в Литве, частично в Польше. Однако монументальные работы навсегда остались на родине. Художник расписывал костелы. Вот они, эскизы фресок. Обычным карандашом на бумаге в небольшом масштабе полностью сделанный проект.

Монументальная сакральная живопись Сергиевича - неисследованная страница творчества мастера. Любопытно, что из выставленных эскизов - предыдущей работы художника - очень много фрагментов тех картин, которые хранятся в фондах Национального художественного.