Максим Петруль посвятил арт-проект теме художественной эволюции

17 Февраля 2017 12:14

Арт-проект с приставкой "лайв"... Оживленные экспонаты от белорусского скульптора Максима Петруля теперь в одном из филиалов Национального центра современных искусств. Персональная выставка автора монументальных композиций в минском метро посвящена теме художественной эволюции. Подробности - у Нины Можейко.

Он нашел контрбаланс в скульптуре. Автор арт-объектов в минской подземке Максим Петруль выражается художественно точно. Или монументальная груша на "Грушевке", или сказочный малинник на одноименной станции метро. Простота формы только кажущаяся.

Мастер пластического выражения щедро эксплуатирует такой прием как аллегория. В каждой из его работ есть подсмысл. При этом скульптурные композиции довольно минималистичны. Такой художественный ход.

Экспозиция, если проще, ретроспектива: здесь уже знакомые публике свинцовые домашние тапочки и бронзовый слон - элефантус. От монументализма Петруль перешел к минимализму. Теперь вместо "мыслеформы" доминирует материал. Художник даже оживляет музейные экспонаты.

Максим Петруль, скульптор: "Это трансляция некой нашей реальности, в которую мы все интегрированы, помещены, как рыбка Дэмьен, названная в честь британского известного художника Дэмьена Хёрста. Проект интерактивен он налаживает через многогранные преломления, которые дает аквариум, заполненный водой и помещенной в нее движущейся рыбкой, различные визуальные интерпретации того, что есть наша реальность".

У художественного стиля есть и официальный срок - "визуальное искусство для общественного пространства". Поэтому авторское "я так вижу" сегодня не просто пиар-ход. Такая пластика приобрела популярность и за границей, например, в Китае. Кстати, Петруль имеет кураторский опыт на Венецианском бьеннале.

Леонид Хоботов, заместитель председателя Белорусского союза художников: "Есть такое, что можно выразить только через форму. Это особое состояние художника, который до конца не может объяснить для себя даже лично, а чего у него вещи глубокие, отчего ему верит зритель, чего у него работы продаются, а у другого нет - да вот потому что он точно определяет смысл и содержание".

Своеобразный постскриптум - бесконтурные рисунки. Серия графических работ, которые повторяют трехмерные образы. Работы выполнены простым карандашом на бумаге по часовой стрелке. Символично в контексте времени.