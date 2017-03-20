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Людмилу Ефимову сегодня чествовали в Белгосфилармонии
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20 Марта 2017 15:10

Людмилу Ефимову сегодня чествовали в Белгосфилармонии

В Белгосфилармонии сегодня чествовали юбиляра. Народной артистке Беларуси, худруку и главному дирижеру Государственной академической хоровой капеллы имени Ширмы Людмиле Ефимовой – 80. В торжественной обстановке Министр культуры Беларуси Борис Светлов зачитал поздравление от Главы государства. От имени Президента самой известной в стране женщине-дирижеру вручили и цветы. Поздравить Людмилу Ефимову пришли многочисленные коллеги, ученики, почитатели ее таланта.

У Людмилы Ефимовой двойной юбилей. 30 лет как дирижер возглавила коллектив с большими традициями. Под управлением Ефимовой хор расширил свой репертуар, повысил уровень исполнительства и стал поистине национальным брендом, прославляющим таланты Беларуси далеко за рубежом.

  

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