2 Мая 2017 15:23

Юные Алены Делоны или Бельмондо. Любителей-франкофонов объединил театральный фестиваль в столице. Более 200 юных актеров из школ и гимназий всей страны демонстрировали свои творческие способности на родном языке Мольера и Гюго! В течение двух дней театралы соревновались за "Лучший спектакль", "Роль второго плана" - почти десяток номинаций. Главная цель фестиваля - заинтересовать школьников в изучении французского языка.

Оценивали мастерство преподаватели французского языка и театральные эксперты. Лучшим актерам в качества главного приза устроят гастроли во Франции.