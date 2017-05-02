Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>Любителей-франкофонов объединил театральный фестиваль в столице
Культура
RSS
Любителей-франкофонов объединил театральный фестиваль в столице
Скачать Поделиться

2 Мая 2017 15:23

Любителей-франкофонов объединил театральный фестиваль в столице

Юные Алены Делоны или Бельмондо. Любителей-франкофонов объединил театральный фестиваль в столице. Более 200 юных актеров из школ и гимназий всей страны демонстрировали свои творческие способности на родном языке Мольера и Гюго! В течение двух дней театралы соревновались за "Лучший спектакль", "Роль второго плана" - почти десяток номинаций. Главная цель фестиваля - заинтересовать школьников в изучении французского языка.

Оценивали мастерство преподаватели французского языка и театральные эксперты. Лучшим актерам в качества главного приза устроят гастроли во Франции.

  

Другие новости

Борис Попов празднует юбилей Барыс Папоў святкуе юбілей Boris Popov celebrates anniversary 28.04.2017 19:14 / Культура Борис Попов празднует юбилей
"Променад" "Праменад" 28.04.2017 18:57 / Культура "Променад"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =