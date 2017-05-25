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Лучшие творческие работы и выступления ко дню рождения столицы
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24 Мая 2017 15:28

Лучшие творческие работы и выступления ко дню рождения столицы

Большая сцена Белгосфилармонии принимала большой творческий отчет - "Песню про Минск". К девятисотпятидесятилетию звучали лучшие произведения русской и западноевропейской классической музыки, а также современные произведения белорусских и зарубежных авторов. Участниками музыкального праздника стали учащиеся и выпускники детских школ искусств города Минска, стипендиаты специального президентского фонда по поддержке одаренной молодежи, а также лауреаты международных и республиканских конкурсов.

Почетными гостями концерта "Песня про Минск" были современные белорусские композиторы, а среди участников - оркестр "Немига", в сопровождении которого выступил сводный хор детских школ искусств города.

  

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