Лучшие творческие работы и выступления ко дню рождения столицы

24 Мая 2017 15:28

Большая сцена Белгосфилармонии принимала большой творческий отчет - "Песню про Минск". К девятисотпятидесятилетию звучали лучшие произведения русской и западноевропейской классической музыки, а также современные произведения белорусских и зарубежных авторов. Участниками музыкального праздника стали учащиеся и выпускники детских школ искусств города Минска, стипендиаты специального президентского фонда по поддержке одаренной молодежи, а также лауреаты международных и республиканских конкурсов.

Почетными гостями концерта "Песня про Минск" были современные белорусские композиторы, а среди участников - оркестр "Немига", в сопровождении которого выступил сводный хор детских школ искусств города.