Литератор Сергей Давидович презентовал свое издание в семь томов

30 Мая 2017 21:30

Мечта любого писателя - увидеть собрание собственных сочинений - сегодня стала реальностью для белорусского поэта, прозаика, автора сатирических зарисовок Сергея Давидовича. Накануне собственного 75-летнего юбилея 60 поэм, сотни стихов и рассказов автора легли в основу семи томов, которые сегодня в Минске и презентовал литератор. Впрочем, искусство слова - не единственное увлечение уроженца Логойщины. Подробности - у Натальи Бардиловской.

Полковник, экс-депутат Верховного Совета Беларуси, который возглавлял комиссию по гласности, СМИ и правам человека. Почетный гражданин Логойска, которому на малой Родине открыли именную галерею! На профессиональном и творческом счету Сергея Давидовича еще и коллекция собственно написанных живописных работ, многочисленные выставки, подарочный юмористический календарь, отделанный к 2008-му, объявленному на Беларуси Годом здоровья. Также по благословению Владыки Филарета Давидович расписал православный храм в деревне Жуковке. Он - и "киношник", автор сценария к комедии "Свеженина с салютом". Наконец, литератор написал около сотни поэм и бесчисленное множество стихотворений, сказок.

И вот все это литературно-изобразительное наследие, наконец, комплексно воплотилось в авторском многотомнике. Классическая форма "собрание сочинений" - у Сергея Федоровича запланировано семь книг. Шесть - презентованы. Последняя - уже в издательстве. В сборниках - многолетнее наследие и новинки автора.

Его тома - "два в одном": все тексты отделаны собственными иллюстрациями автора. Давидович - разноплановый художник. Его "конек" - пейзаж и сюжетная картина. Творца волнуют как деревенские виды и силуэты белорусских церквей, так и суровые гражданские темы.

Сейчас на его мольберте - портрет матери. Самую близкую женщину Давидович писал не однажды. За портретами - воспоминание о детстве и деревне Карпиловке на Логойщине. Художник - дитя войны, родился в июле 1942-го.

А на письменном столе Давидович оставил разработку восьмого тома. Писатель смотрит в будущее - продолжение собрания сочинений будет.

Многотомник тиражом за сотню экземпляров - совместный проект Давидовича и Союза писателей Беларуси. С сегодняшнего дня тома - на полках белорусских библиотек и доступны читателю. Впрочем, отечественные книголюбы не впервые знакомятся с изданиями автора - до этого в свет вышло около 25 сборников поэзии и прозы. Слог Давидовича вдохновляет драматических артистов, музыкантов и композиторов: немало стихотворений творца положены на музыку.