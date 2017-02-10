Личная коллекция князя Радзивилла прибыла в белорусскую столицу

10 Февраля 2017 21:09

Радзивиллы вошли в историю как богатейший магнатский род Великого княжества Литовского. Произведения в Национальный художественный музей передал потомок знаменитого рода Матей Николай Радзивилл, все экспонаты из личного собрания князя. Некоторые подарены родственниками, некоторые приобретены им на аукционах. Произведения в Минск доставили из Варшавы накануне, однако распаковку начали только сегодня. Шедевры должны отстояться и пройти акклиматизацию. В собрание вошли многочисленные портреты, миниатюры, около двух десятков медалей, цветные гравюры, литографии, родословное древо Радзивиллов, уникальные слуцкие пояса и шляхетская шелковая ткань маката, которая использовалась для оформления магнатских резиденций. Один из радзивилловских портретов был отреставрирован специально к выставочному проекту. Сейчас экспозиция формируется, все картины располагают в хронологическом порядке, учитывая родственные связи княжеского рода.

Экспозицию пополнили и 37 радзивилловских портретов из фондов Национального художественного музея. В рабочем режиме проект стартует уже во вторник. А вот 27 февраля в белорусскую столицу пожалует и сам владелец коллекции - князь Матей Радзивилл.