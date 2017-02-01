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Льву Лещенко - 75
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1 Февраля 2017 08:07

Льву Лещенко - 75

Юбилей сегодня отмечает Лев Лещенко. Ему исполняется 75. С юбилеем народного артиста РСФСР поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "День Победы", "Соловьиная роща" и "Родительский дом" и десятки других песен в его исполнении стали настоящими хитами, любимыми миллионами. Более чем за полвека на сцене он дал около 10 тысяч концертов, а его репертуар насчитывает более 7 сотен песен. День рождения Лев Лещенко отметит вместе со своими поклонниками. В Московском кремлевском дворце он представит юбилейную концертную программу.

  

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