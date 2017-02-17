21 Февраля 2017 12:12

Ее слезам поверило не одно поколение телезрителей. Легендарной советской актрисе Вере Алентовой сегодня исполняется 75. С юбилеем народную артистку России поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Вера Алентова сыграла множество ролей в театре и кино: "Ширли-мырли", "Сын за отца", - но для миллионов зрителей она прежде всего Катя Тихомирова из культового советского фильма "Москва слезам не верит".

Только в год премьеры в СССР картину посмотрели более 80 миллионов зрителей. Ее купили для проката более сотни стран, а в США лента взяла "Оскара". Сейчас Вера Алентова обучает студентов актерскому мастерству во ВГИКе. Юбилей актриса будет отмечать на сцене родного Театра имени Пушкина, где играет уже более полувека. Она исполнит главную роль в премьерном спектакле "Апельсины & лимоны".