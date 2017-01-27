Купаловский театр презентует новую постановку "Школа налогоплательщиков"

28 Января 2017 12:18

Премьерой театр покажет своим зрителям, как разбогатеть законным образом. Что же надо, чтобы стать арендатором главного символа Франции - Эйфелевой башни, на генеральной репетиции узнала

Во времена Великой депрессии эта пьеса звучала с ведущих театральных площадок Франции. Написанная в 1934 году, пьеса драматурга Луи Вернея и актера Жоржа Берра вызвала фурор по всему миру - ее показывали даже в Советском Союзе. На национальной сцене "Школа налогоплательщиков" впервые, но это произведение Николай Пинигин уже ставил в санкт-петербургском Большом драматическом театре имени Товстоногова. В Купаловском - новое авторское воплощение. С бумажных страниц на театральные подмостки текст оживили на белорусском языке.

"Школа налогоплательщиков" состоит из трех частей и будет идти с двумя антрактами, что также в Купаловском впервые. Для каждого действия свои декорации, костюмы и реквизит. Именно к премьере в составе театральной труппы пополнение. На сцене бутафорский полярный хищник.

Впервые за историю Купаловского репертуарный спектакль будет оформлен не руками театрального художника - специально для нового проекта пригласили внештатного мастера. Сценографию к французской комедии подготовил один из самых известных художников-концептуалистов Беларуси - Руслан Вашкевич

Главный герой - Гастон Вальтье открывает "Школу налогоплательщиков", где учит, как остаться на волне и заработать еще больше денег. Финансовая история разворачивается под звуки джаза той эпохи. Музыкальным сопровождением стали композиции Джанго Рейнхардта - основателя стиля "джаз-мануш".