Купала и Богданович - с китайским акцентом

28 Февраля 2017 08:06

Второй пекинский университет иностранных языков подготовил сюрприз для белорусов. Студенты этого заведения, изучающие белорусский язык, продекламировали стихи наших классиков в оригинале. Ключевым событием мероприятия стало установление телемоста между Минском и Пекином. Благодаря современным технологиями, студенты из Поднебесной смогли в режиме реального времени пообщаться со сверстниками с факультета международных отношений БГУ, изучающими китайский.

Сергей Верейко, консул посольства Беларуси в КНР: "Между университетами и институтами Беларуси и Китая существует более 200 программ о сотрудничестве. Однако в этот раз мы решили, что студентам стоит познакомиться поближе. Для этого мы избрали новый формат - формат телемоста, чтобы идти в ногу со временем".

Чжао Хуэйцзин, преподаватель Второго пекинского института иностранных языков: "Наш университет в 2014 впервые в стране открыл курс белорусского языка. Сейчас у нас около 20 студентов изучают этот язык. Связи между Китаем и Беларусью укрепляются, поэтому все больше требуется специалистов со знанием белорусского языка. Сегодняшнее мероприятие очень полезное, так как дает возможность студентам из двух стран пообщаться на понятых друг другу языках. В этом году мы планируем открыть для наших студентов еще и онлайн-курсы белорусского языка".

Такие телемосты посольство нашей страны в Китае планирует проводить и в будущем.