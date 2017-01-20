Кто представит нашу страну на "Евровидении", Беларусь узнает завтра

19 Января 2017 21:36

Кто представит нашу страну на "Евровидении" в Киеве, Беларусь узнает уже завтра.

В эти минуты в студии "600 метров" на Макаенка, 9 проходит генеральный прогон финала национального отбора на конкурс. Участники проекта впервые вышли на сцену в костюмах. После выступлений у артистов есть шанс пообщаться с командой постановщиков - внести коррективы в номер, отстроить свет, звук и графику. Завтра финалистов ожидает генеральный прогон, но только в режиме прямого эфира. Это значит, что условия как во время трансляции, только без голосования. Кстати, впервые в истории проекта у зрителей появится возможность наблюдать за бэкстейджем. Артисты будут готовиться к выходу и ожидать результатов голосования под прицелом телекамер в Green Roomе.

Прямая трансляция финального шоу начнется завтра в 22:00 на телеканалах "Беларусь 1" и спутниковом "Беларусь 24". Победителя определят зрители и жюри. Выбирать предстоит из 13 претендентов. Лидер голосования отправится на конкурс в Киев в мае.