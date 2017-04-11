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Космос Ивана Миско увидит мир
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12 Апреля 2017 07:16

Космос Ивана Миско увидит мир

Сегодня вечером, в День космонавтики, откроется выставка народного художника Беларуси, обладателя ордена Франциска Скорины и Юрия Гагарина, почетного гостя Звездного городка. Через его руки прошел весь "Интеркосмос". Героями произведений Ивана Миско стали едва ли не все покорители Вселенной из бывшего Советского Союза, а Петр Климук был первым натурщиком в минской мастерской, которая находится в центре Минска за Архикафедральным собором. Скульптору позировали многие участники интернациональных экипажей - представители Кубы, Румынии, Монголии, Франции, Германии, Сирии, Великобритании, Японии. Практически с каждым из них Иван Миско знаком лично.

Экспозиция посвящена не только Дню космонавтики, но и юбилею скульптора. Совсем недавно Иван Миско отметил 85-летие. В открытом космическом пространстве персональной выставки представлены и выдающиеся деятели Беларуси.

  

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