Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>Концерт представителей "Евровидения" в Амстердаме побил все рекорды
Культура
RSS
Концерт представителей "Евровидения" в Амстердаме побил все рекорды
Скачать Поделиться

10 Апреля 2017 15:15

Концерт представителей "Евровидения" в Амстердаме побил все рекорды

Главная промовечеринка, которая проходит уже 9 лет, собрала участников европейского шоу из 34-х стран. При этом в самом "Евровидении" в Киеве примут участие артисты из 43-х стран Европы и Австралии. Группа NaviBand встретилась с журналистами в рамках большого брифинга в историческом выставочном павильоне, которому более 150-ти лет - собрались двести журналистов. А после представители Беларуси на "Евровидении" устроили фотосессию с фанатами.

NaviBand в Амстердаме.jpg

NaviBand в Амстердаме.jpg

NaviBand в Амстердаме.jpg

NaviBand в Амстердаме.jpg

После встречи с фанатами группа NaviBand отправилась на прогулку по Амстердаму. Ксения и Артем выступили и на промовечеринке. 

Подробности голландских каникул участников "Евровидения" сегодня в 9 вечера в "Панораме".

NaviBand в Амстердаме.jpg

NaviBand в Амстердаме.jpg

NaviBand в Амстердаме.jpg

Фото: Евгений ПЕРЛИН

  

Другие новости

"Променад" "Праменад" 07.04.2017 18:52 / Культура "Променад"
NaviBand прилетели в Амстердам NaviBand толькі што прыляцелі ў Амстэрдам NaviBand just arrived in Amsterdam 07.04.2017 13:45 / Культура NaviBand прилетели в Амстердам

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =