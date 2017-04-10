Концерт представителей "Евровидения" в Амстердаме побил все рекорды

10 Апреля 2017 15:15

Главная промовечеринка, которая проходит уже 9 лет, собрала участников европейского шоу из 34-х стран. При этом в самом "Евровидении" в Киеве примут участие артисты из 43-х стран Европы и Австралии. Группа NaviBand встретилась с журналистами в рамках большого брифинга в историческом выставочном павильоне, которому более 150-ти лет - собрались двести журналистов. А после представители Беларуси на "Евровидении" устроили фотосессию с фанатами.

















После встречи с фанатами группа NaviBand отправилась на прогулку по Амстердаму. Ксения и Артем выступили и на промовечеринке.

Подробности голландских каникул участников "Евровидения" сегодня в 9 вечера в "Панораме".













Фото: Евгений ПЕРЛИН