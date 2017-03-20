Концерт на английском языке

21 Марта 2017 15:34

Они поют на французском, итальянском и китайском языках... Ученики столичных школ и гимназий - почти сто участников - исполнили 20 композиций разных жанров. Номера оценивало профессиональное жюри. Отличительность концерта в том, что его устраивали исключительно на английском языке. Организацией занимались школьники 192-й гимназии.

Такой конкурс проводят седьмой год. В следующий раз планируют расширить географию песен и задействовать больше иностранных языков.