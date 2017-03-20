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Концерт на английском языке
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21 Марта 2017 15:34

Концерт на английском языке

Они поют на французском, итальянском и китайском языках... Ученики столичных школ и гимназий - почти сто участников - исполнили 20 композиций разных жанров. Номера оценивало профессиональное жюри. Отличительность концерта в том, что его устраивали исключительно на английском языке. Организацией занимались школьники 192-й гимназии.

Такой конкурс проводят седьмой год. В следующий раз планируют расширить географию песен и задействовать больше иностранных языков.

  

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