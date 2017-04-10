Концерт "Евровидения" в Амстердаме побил все рекорды

10 Апреля 2017 21:23

Главная музыкальная новость. Ровно за месяц до "Евровидения" в Амстердаме прошла главная промовечеринка. В столицу Нидерландов съехались практически все участники главного музыкального шоу – артисты из 35 стран. Это самое важное выступление перед прессой, ведь журналисты и расскажут миру, кто достоин победы. Все подробности из Амстердама – у нашего специального корреспондента Евгения Перлина.

"Евровидение" за 62 года разрослось до масштабов межконтинентального конкурса. Сейчас перед самыми главными шоу в мае проходит еще 6 промовечеринок. В первый уикенд апреля – за месяц до шоу – проходит самая главная.

Лилиан Плюмен, министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов:

"Евровидение отображает настоящие европейские ценности. Потому что здесь вы можете быть самими собой. "Евровидение" – это возможность отпраздновать нашу общую свободу. Надеюсь, что вы сегодня чудесно проведете время".

Промовечеринку в Амстердаме проводят простые волонтеры, но при это очень профессионально. Начиная от встречи артистов в аэропорту, заканчивая ужинами, саундчеками и самим концертом.

Концерт "Евровидения" в Амстердаме проходит уже в 9 раз. И это не просто вечернее шоу, но и общение с журналистами. Здесь собралось около 200 представителей европейской музыкальной прессы, а также все артисты 35 стран-участниц.

И это абсолютный рекорд, так как до промовечеринки в Амстердаме не доехали исполнители из 8 стран, да и мероприятие не обязательное, но эффективное. У прессы есть прямой доступ к звездам. У белорусских участников интересовались, конечно же, подготовкой номера, содержанием песни и белорусским языком. Ксюша и Артем не упускали возможности научить иностранцев нескольким словечкам. "Добрай раніцы!” научился говорить и представитель Швеции на “Евровидении-2017”.

Робин Бенгтссон, представитель Швеции на “Евровидении-2017”:

"Очень много песен прозвучит на “Евровидении” и в Европе много красивых и разнообразных языков. Это будет интересно – услышать белорусский. Мне нравится идея. В Швеции тоже сложно стать популярным на родном языке, так как у нас люди слушают в основном англоязычную музыку".

Общение с прессой у звезд “Евровидения” длилось 6 часов. Самая длинная очередь выстроилась к хозяйкам вечеринки – женскому трио из Нидерландов и к итальянцу Франческо – его букмекеры называют фаворитом.

Сейчас продолжается брифинг. И журналистов угощают традиционным голландским блюдом – селедочкой с лучком. Кроме встречи с журналистами, NaviBand устроили легкую прогулку по центру Амстердама.

Впервые в Амстердам на промовечеринку приехали и создатели визиток. В этом году основные кадры снимает каждая страна самостоятельно, но на этом не все.

И после всех пиарвстреч и общения с журналистами состоялся тот самый Концерт "Евровидения", билеты на который были проданы за 25 минут. А это почти 2 тысячи квитков.

После активного промотура все участники "Евровидения" берут паузу и концентрируются на подготовке номера. Ведь до шоу в Киеве остался ровно месяц.