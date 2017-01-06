Коллектив Белтелерадиокомпании – в числе обладателей 10 спецпремий Президента

9 Января 2017 19:00

По итогам 2016 присуждены и 10 спецпремий Президента деятелям культуры и искусства. В числе обладателей и коллектив Белтелерадиокомпании за создание серии роликов "Мы сделали это вместе".

Елена Ладутько, главный директор главной дирекции телеканала "Беларусь 1": "Имиджевые ролики — это очень краткий телевизионный формат. И вот этой малой формой нам надо было рассказать о глобальных вещах — об исторических и современных объектах, которыми гордится Беларусь, о туристических возможностях нашей страны. О том, что Беларусь красивая, динамичная и прогрессивная. И этот наш слоган "Мы зрабілі гэта разам" - это идея причастности всех белорусов к тому, что она имеет результат, нам есть чем гордиться. В этом и состояла идея наших роликов".

За 20 лет, в течение которых вручается премия, ее лауреатами стали сотни наших соотечественников. Это всегда были и остаются люди инициативные, талантливые, самоотверженные. Они многое делают для популяризации нашего национального наследия за пределами Беларуси. Премиями за предыдущий год, который прошел под знаком культуры, отмечены сразу несколько коллективов из этой сферы. Это и те, кто продвигает и распространяет белорусские традиции, культуру и искусство, и те, кто воспитывает и обучает молодое поколение.