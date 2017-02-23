Культура
23 Февраля 2017 08:15
Ко Дню защитников Отечества в галерее Белтелерадиокомпании открылась выставка живописи
Герои этих полотен - спецназовцы, суворовцы и великие полководцы. Ко Дню защитников Отечества в галерее Белтелерадиокомпании открылась выставка живописи. Художественный проект в стенах главного медиахолдинга страны посвящен всем, кто защищал Родину и сегодня остается в воинском строю. Представленные картины написаны мастерами студии военных художников Беларуси, в составе которой заслуженные деятели искусства, молодые художники, а также педагоги Академии искусств.
Коллекция полотен студии военных художников постоянно в движении. Сегодня работы можно увидеть в Военной академии и музее Вооруженных Сил.
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