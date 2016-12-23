Ко Дню белорусской письменности появится памятный знак "Полоцк - колыбель белорусской государственности"

23 Декабря 2016 15:10

Новый памятный знак "Полоцк - колыбель белорусской государственности" появится на туристической карте города ко Дню белорусской письменности. Планируется, что он станет украшением центрального проспекта. К празднику преобразится весь город: запланирован капитальный ремонт и модернизация сразу нескольких масштабных объектов. В том числе и реконструкция фонтана на площади Франциска Скорины. Большое внимание уделят и культурной программе праздника.

Николай Шевчук, председатель Полоцкого райисполкома: "Это будет знаковый культурный праздник не только для Полоцка и Витебской области, но и всей Республики Беларусь. Культурная программа огромная. У нас и до этого проходили Скориновские дни, детский праздник "Скориновские дни". Поэтому здесь будут творческие люди и из городов-побратимов и из других стран. Практически все силы и республики, и области, и города участвуют в этом процессе".

Столицей Дня белорусской письменности древний Полоцк станет уже в третий раз. Символично, что праздник пройдет на родине Франциска Скорины в год 500-летия белорусского книгопечатания.