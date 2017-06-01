Классическая музыка белорусских авторов зазвучала на всех платформах столичного метро

1 Июня 2017 15:35

Первое произведение, которое услышали пассажиры подземки, - полонез Наполеона Орды "Северная звезда". Музыкальные отрывки сопровождаются клипом и сведениями об авторе. Проводить такие концерты классической белорусской музыки в метро - предложение столичных студентов. Они представили свою идею на конкурсе социальных проектов и получили поддержку.

Глеб Вайкуль и Дарья Барановская, организаторы проекта "Звуки метро. Слушай свое": "Мы сами уже давно слушаем классическую музыку. И вот через мировую классику мы познакомились с белорусской и поняли, что она не хуже мировой, а в некоторых аспектах даже лучшая. И решили познакомить с ней белорусов. Потом через некоторое время мы вместе были в Стокгольме. Услышали на вокзале классическую музыку. Нас это очень впечатлило, и мы решили, что обязательно надо делать наш проект".

Сейчас организаторы проекта работают над новыми клипами. В скором времени в столичном метро можно будет услышать произведения Агинского, Монюшки, Глебова и других белорусских композиторов.